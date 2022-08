Semanas atrás começou a circular pela internet que o jogo Immortals Fenyx Rising da Ubisoft estava chegando no Xbox Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da Microsoft, no entanto, infelizmente isso não acabou acontecendo.

Mas na verdade é que sim, Immortals Fenyx Rising chegará no Xbox Game Pass em breve, isso de acordo com os recentes vazamentos, no qual diversos usuários notaram que o jogo apareceu na parte “em breve” do serviço de assinatura.

De acordo com o vazamento, Immortals Fenyx Rising chegará no Xbox Game Pass no dia (30) de Setembro de 2022 e será mais um jogo da Ubisoft que chega no serviço para fazer companhia com Far Cry 5, Watch Dogs 2 e mais.

Obviamente, até o momento a Ubisoft ou a Microsoft não confirmaram a chegada do título no serviço, mas o anúncio oficial deve ser divulgado em breve com a nova leva de jogos chegando ao Xbox Game Pass,

Immortals Fenyx Rising é um título de mundo aberto que lembra muito uma combinação de Assassin’s Creed Odyssey com The Legend of Zelda: Breath of the Wild da Nintendo.

O jogo foi lançado em 2020 e já está disponível no PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S|X.