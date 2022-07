Immortals Fenyx Rising pode estar a caminho do Xbox Game Pass

Uma ótima notícia para todos os assinantes do Xbox Game Pass e que são fãs dos jogos da Ubisoft, pois segundo novas informações que estão circulando pela internet, o próximo jogo da Ubisoft no Xbox Game Pass pode ter sido descoberto.

O jogo em questão é Immortals Fenyx Rising, um título de mundo aberto que lembra muito uma combinação de Assassin’s Creed Odyssey com The Legend of Zelda: Breath of the Wild da Nintendo.

Tudo começou após o usuário Aggiornamenti Lumia, conhecido nas redes sociais por encontrar arquivos ocultos no banco de dados da Microsoft, encontrou algo suspeito que pode ter deixado vazar que Immortals Fenyx Rising é um dos próximos títulos que vai entrar no catálogo do serviço da Microsoft.

PCImmortalsFenyxRising = Game Pass? — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 27, 2022

Sua publicação é simples, temos apenas “PCImmortalsFenyxRising = Game Pass?”, no entanto, mesmo marcando PC, Aggiornamenti Lumia acredita que o jogo não chegará no Game Pass apenas do PC, mas também na versão dos consoles.

De qualquer maneira, até então isso é apenas um rumor e nada foi confirmado pela Microsoft ou Ubisoft, no entanto, devemos lembrar que todo mês o Xbox Game Pass está recebendo um novo jogo da Ubisoft, recentemente foi adicionado Far Cry 5 e Watch Dogs 2.