Impossível não reconhecer! Veja os atores que são lembrados apenas por um personagem

Toda série ou filme tem aquele personagem icônico que todos conhecem e é claro que os atores que o interpretam também são sempre lembrados. Mas alguns artistas mesmo participando de outras produções, acabam sendo marcados por aquele personagem específico. Relembre os atores que são lembrados apenas por um papel:

+ Eduardo e Mônica estreia no Globoplay

Daniel Radcliffe – Harry Potter O ator britânico Daniel Radcliffe, ficou conhecido mundialmente ao interpretar o protagonista na série de filmes da saga Harry Potter escrita por J. K. Rowling.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Radcliffe (@daniel9340)

Tyler James Williams – Chris O ator, dublador e rapper estadunidense Tyler James Williams, fez muito sucesso por seu papel principal na série de televisão Todo Mundo Odeia o Chris, que é inspirada na vida de Chris Rock.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tyler James Williams (@willtylerjames)

Matt LeBlanc – Joey Tribbiani O ator norte-americano Matthew Steven LeBlanc, ficou conhecido por interpretar Joey Tribbiani no sitcom de sucesso Friends. O personagem hilário ganhou muitos fãs pelo mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matt LeBlanc (@mleblanc)

Tobey Maguire – Peter Parker Tobey Maguire iniciou sua carreira no final da década de 1980, mas como não olhar para ele e lembrar de sua atuação como Peter Parker. O famoso Homem-Aranha na trilogia de filmes da Marvel Spider-Man de Sam Raimi e em Spider-Man: No Way Home.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tobey Maguire (@tobeymaguir)

Macaulay Culkin – Kevin McCallister Macaulay Culkin é um ator estadunidense conhecido por interpretar Kevin McCallister, nos filmes de Natal dos anos 90. Sua atuação em Esqueceram de Mim foi indicada ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)

Jim Parsons – Sheldon Cooper Jim Parsons fez um grande sucesso interpretando o nerd esquisitão Sheldon Cooper na série de televisão The Big Bang Theory. O ator estadunidense já venceu quatro vezes o Emmy Award na categoria de melhor ator em uma série de comédia.

Ator Jim Parsons – Sheldon Cooper (reprodução – Parada Obrigatória)

Veja mais notícias da TV:

+ Blonde: Trailer é divulgado pela Netflix

+ Luciano Huck compra programa sucesso no exterior e coloca famosos como participantes

+ Amazon Prime Video libera catálogo de lançamentos até dezembro deste ano

BOMBOU: MÃE de LEXA toma ATITUDE INUSITADA com do ATOR do filme HARRY POTTER