Inacreditável! Hugh Jackman será Wolverine em novo filme da Marvel

Fãs da Marvel, preparem-se: Hugh Jackman está de volta com um de seus personagens mais icônicos, o Wolverine. O herói do X-Men, vai fazer sua aparição no novo filme do ator Ryan Reynolds, ‘Deadpool 3’

O anúncio foi feito diretamente no Instagram do ator que dá vida ao anti-herói, Deadpool. “Ei a todos, estamos extremamente tristes por termos perdido D23, mas estamos trabalhando muito duro no próximo filme de ‘Deadpool’”, revelou Ryan.

“Eu tive que realmente procurar minha alma neste. Sua primeira aparição no MCU obviamente precisa ser especial. Precisamos nos manter fiéis ao personagem, encontrar uma nova profundidade, motivação, o que significa que todo Deadpool precisa se destacar e se destacar. Tem sido um desafio incrível que me forçou a chegar lá no fundo”, completou o artista.

A grande pergunta feita pelo eterno Lanterna Verde teve uma resposta bem satisfatória. “Ei, Hugh, você quer interpretar Wolverine mais uma vez?”, questionou Reynolds. E, Jackman respondeu: “Sim, com certeza”.

Qual será o roteiro de ‘Deadpool 3’? Se você está preocupado de que o terceiro filme da saga seja mais familiar, fique tranquilo! Os roteiristas da produção não estão nada preocupados com possíveis censuras por parte do MCU. Porém, nenhum detalhe sobre a história foi revelado até o momento.

Rhett Reese, produtor da franquia do mercenário sem filtro, contou em uma entrevista ao Den of Geek, que a Disney — dona do MCU — não está se importando com isso. “Quando se trata de uma piada em particular, se passamos algum limite, talvez nos falem ‘essa piada não’. Mas acho que eles têm nos apoiado no que estamos fazendo”, afirmou.

O profissional ainda completou: “Obviamente estávamos separados deles há muito tempo e acho que eles viram nosso sucesso e também tiveram seu próprio sucesso maior. Espero que seja um casamento perfeito. Mas nós definitivamente temos o apoio deles, e isso é ótimo”.

