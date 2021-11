Inauguração de nova agência Sicoob Costa do Descobrimento em Camacã

Destaque



Publicado em 17 de nov de 2021 e atualizado às 14:38

Camacã (BA) agora conta com uma agência Sicoob Costa do Descobrimento, que foi inaugurada na última sexta-feira, 12 de novembro. O espaço moderno e inovador é o 8º ponto de atendimento da cooperativa.

Uma cerimônia foi realizada na cooperativa, a inauguração aconteceu de maneira reservada e seguiu os protocolos de segurança contra o coronavírus.

O presidente do Conselho de Administração, o senhor Antônio Francisco de Azevedo Moraes, enaltece seu entusiasmo com a força do cooperativismo. “É desta maneira que o SICOOB Costa do Descobrimento vem demonstrando respeito por cada um de vocês, que acredita e ajuda todos os dias a construir uma cooperativa forte, sólida e que contribui ativamente na promoção do desenvolvimento econômico e social da nossa região”.

Os membros do Conselho Administrativo também destacaram que a agência atenderá a todos os seguimentos e setores empresariais, com soluções eficiente, taxas e produtos como cartões, seguros, crédito, consórcios, dentre outros. A agricultura, através dos pequenos e médios produtores, sempre tiveram total atenção da cooperativa, reconhecendo sempre que a região é formada pela força do Agronegócio. Linhas especificas de crédito são direcionadas para os segmentos rurais e empresariais.

Autoridade municipais a exemplo do prefeito Paulo Cesar Bomfim de Oliveira o “Paulo Gás”, o vereador Lucas Muniz, representantes de múltiplos seguimentos sociais e membros do conselho administrativo do Sicoob Costa do Descobrimento, fizeram presentes no evento.

A frente da nova agência está Júlio Cesar Cardoso, que assume a missão de levar ao povo de Camacã os preceitos do cooperativismo. “Acredito que a proximidade com os cooperados fará da nova agência um grandioso exemplo. Buscaremos as melhores taxas para os cooperados desde pessoa física até grandes grupos econômicos, além de proporciona a melhor experiência junto a uma instituição financeira cooperativa”, relatou.

