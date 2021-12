Incêndio consome residência no bairro Marotinho

Destaque



Publicado em 20 de dez de 2021 e atualizado às 18:06

Um incêndio destruiu uma casa localizada na Travessa Glória, no Bairro Marotinho em Itamaraju, no final da tarde desta segunda-feira (20) de dezembro.

Pouco se sabe sobre o que teria provocado o incêndio, mas as chamas avançaram rapidamente, apenas permitindo a saída dos moradores e a remoção de alguns poucos pertences.

Moradores mantiveram contato com o grupamento dos bombeiros militares que deslocaram unidades até o local.

Sendo possível conter as chamas, mas o fogo conseguiu destruir todos os pertences no interior do imóvel, além de danificar parte da moradia vizinha.

As causas do incêndio deverão ser investigadas, os moradores do lugar receberam atendimentos e deverão ser inseridos no registro de desabrigados.