Incêndio em galpão da Codeba é controlado após 9 horas

O incêndio no galpão 3 da Codeba foi classificado como “controlado” pelo Corpo de Bombeiros após 9 horas de trabalho. Em entrevista nesta sexta-feira (15), o coronel Adson Marchezine afirmou que não há risco de que o fogo se espalhe para outros locais.

“Desde a madrugada estamos atuando neste incêndio, que tem duas características fortes: está em uma área confinada, o que aumenta a combustão, e tem um material inflamado muito forte”, diz.

O galpão armazenava celulose, produto extremamente inflamável. Os bombeiros ainda não sabem o que pode ter provocado a combustão. Uma perícia técnica vai investigar as possíveis causas do incêndio. Com o fogo, o galpão 3 teve a estrutura expandida, ameaçando ruir. Não há feridos e nem vítimas no local.

Alerta

No inicio da tarde, antes da confirmação oficial do Corpo de Bombeiros, o incêndio parecia já ter sido controlado. Mas por volta de 13h10, a equipe precisou religar as mangueiras para controlar o fogo que começou a tomar conta do lado direito da frente do galpão. Uma das bombas de água utilizadas para combater as chamas, quando o incêndio ainda estava em grande proporção, também foi reativada.

Bombeiro tentando apagar chama que ao lado direito da frente do galpão (Emilly Tifanny/ Correio)

Combate

O incêndio de grandes proporções atingiu o galpão 3 da Codeba, no bairro do Comércio, durante a madrugada desta sexta-feira (15). O fogo foi percebido por vigilantes por volta da meia-noite.

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros e 40 agentes atuaram no combate às chamas. Devido à extensão do incêndio, três navios rebocadores foram usados para sugar a água do mar para controlar o fogo. A força da água era tamanha que atingia outros prédios da avenida, que estão tendo a estrutura danificada.

Com o incêndio, parte do teto desabou. O trânsito foi interditado em parte da Avenida da França.

Em nota, a Defesa Civil informou que está apoiando a operação de controle ao fogo e interditou a área que faz limite à estrutura que foi atingida pelo incêndio. Após o rescaldo, a estrutura passará por vistoria.