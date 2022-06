Independência: Cerimônia transfere sede do Governo para Cachoeira

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo, se tornou a sede do Governo da Bahia neste sábado (25), como acontece tradicionalmente todos os anos desde 2007. A cerimônia destaca a importância da cidade nas batalhas pela Independência do Brasil, com início no dia 25 de junho de 1822, culminando no 2 de julho do ano seguinte, quando a Bahia se libertou do domínio de Portugal. O evento histórico completa 200 anos.

A cerimônia desse ano contou com a presença do governador Rui Costa. “Nessa data, assim como o 2 de julho, a gente se sente orgulhoso de ser baiano. A Bahia e os baianos e baianas têm um destaque e uma força especial na história desse país, não só no curso civilizatório, mas uma presença forte na história, na música e cultura”, destacou o governador.

Desfile cívico, honras militares e o ‘Te Deum’, ato religioso em memória aos que lutaram pela independência, realizado na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, fizeram parte da solenidade.

“Estamos iniciando as comemorações do bicentenário [da Independência] com a presença do governador, que nos presenteou com um pacote de obras importante para a nossa cidade, o povo de Cachoeira está em festa”, afirmou Eliana Gonzaga, prefeita do município.

Terminal turístico

Além da cerimônia celebrando a mudança simbólica da sede, Cachoeira também recebeu hoje um Terminal Turístico avaliado em R$ 4,4 milhões. O equipamento tem um píer com atracadouro flutuante e é integrado à reaqualificação urbana de uma praça que fica ao lado.

(Foto: Fernando Vivas/GOVBA)

As obras foram realizadas por meio de parceria entre as secretarias estaduais do Turismo e da Cultura, via Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

“O Terminal Turístico além de dar mais segurança ao turista, qualifica também o destino. Daqui deste terminal náutico, Cachoeira se coloca, definitivamente, enquanto patrimônio cultural e turístico da Bahia, se integrando à Baía de Todos os Santos com esse equipamento moderno”, disse o secretário do Turismo, Maurício Bacelar.

Além disso, uma ordem de serviço foi assinada para realização de obras de contenção de uma encosta no bairro de Pitanga. Rui anunciou também licitação para outra contenção de encosta nos bairros do Caquende e Morumbi.

Rui Costa autorizou ainda a Secretaria de Educação do Estado (SEC) a emitir ordem de serviço para modernização do Colégio Estadual Quilombola da Bacia do Iguape, com Implantação de refeitório e quadra poliesportiva coberta com arquibancada. As obras serão executadas pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).