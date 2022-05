O América perdeu para o Independiente Del Valle por 3 a 0 nesta quarta-feira (25). O jogo válido pela sexta rodada do grupo D da Copa Libertadores aconteceu no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Sornoza abriu o placar para os donos da casa. Gaibor e Chávez ampliaram para a equipe equatoriana. Com o resultado, o América foi eliminado da Libertadores e não conseguiu a vaga para Sul-Americana.