Indiana Jones pode não ser um jogo exclusivo de Xbox

Talvez um dos anúncios mais empolgantes do ano passado tenha sido a Bethesda anunciando um novo jogo de Indiana Jones pelo desenvolvedor da Bethesda e Wolfenstein, MachineGames, sob a supervisão da Lucasfilm Games.

Uma dúvida que continua a ressurgir é se será ou não exclusivo de Xbox. Aparentemente não, de acordo com o jornalista do Windows Central, Jez Corden. Aqui está o que ele tinha a dizer no último episódio do podcast do Xbox Two, cortesia do usuário do Twitter ChillBandit.

Say it ain’t so!!! Jez Corden claims new Indiana Jones game coming from Bethesda is NOT exclusive to the Xbox ecosystem. Philip, on behalf of all Xbox fans, this will not stand. Do not do this!!! 🫠 #xbox pic.twitter.com/GVjKfmneKe — Morghan Kimes (Your favorite Xbox Ambassador ) (@ChillBandit) May 28, 2022

No entanto, também houve uma reviravolta na história esta manhã, já que o jornalista Shpeshal_Nick afirmou que as últimas informações que ele recebeu são exclusivas, com Jez Corden admitindo que pode ser verdade, pois ele recebeu informações antigas:

might be wrong, old info. — jez (@JezCorden) May 29, 2022

Independentemente de ser exclusivo ou não, o jogo está muito longe. Em junho passado, Pete Hines, da Bethesda, observou como a equipe ainda estava nos “estágios muito, muito, muito iniciais” de desenvolvimento.