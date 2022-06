Indicador Antecedente de Emprego registra maior nível em maio

O Indicador Antecedente de Emprego, que serve como termômetro do mercado de trabalho, registrou em maio a segunda alta consecutiva, atingindo 80,9 pontos, o maior nível desde dezembro do ano passado, quando ficou com 81,8 pontos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (7) pela Fundação Getúlio Vargas.

Na avaliação do economista da instituição, Rodolpho Tobler, este resultado mais favorável dos últimos dois meses sugere uma melhora para o mercado de trabalho para o segundo trimestre deste ano.

Para Tobler, o fato da pandemia de covid-19 estar cada vez mais controlada está refletindo no aquecimento da atividade econômica. Porém, ele alerta que o resultado positivo demanda uma certa cautela, porque o patamar do indicador ainda se encontra muito baixo.

Em maio, cinco dos sete componentes do indicador contribuíram para o resultado positivo, sendo que o destaque foi a indústria.

Economia Rio de Janeiro Leila Santos – Marizete Cardoso Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional indicador de emprego FGV 1:36