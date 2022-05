Indicador Antecedente de Emprego sobe 4,5 pontos após 5 meses de queda

O Indicador Antecedente de Emprego, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 4,5 pontos em abril, chegando a 79,5 pontos. Essa foi a primeira alta após cinco meses seguidos de queda. Em médias móveis trimestrais, o indicador também avançou: 1,0 ponto, para 76,5.

Mas, de acordo com os especialistas da FGV, a melhora precisa ser contextualizada, porque os resultados continuam em um patamar baixo. Além disso, o avanço no mês passado foi puxado pelo setor de serviços, o mais impactado pela pandemia de covid-19 e, portanto, que ainda tem espaço para recuperação.

O principal desafio nos próximos meses, de acordo com os técnicos da fundação, será manter esse resultado positivo, o que dependerá da melhora do ambiente macroeconômico.

O Indicador Antecedente de Emprego tem o objetivo de antecipar os principais movimentos do mercado de trabalho no Brasil e é feito com base nas pesquisas de sondagem da confiança dos empresários e do consumidor.

Em abril, todos os sete componentes do índice divulgado nesta quinta-feira contribuíram positivamente para o resultado. O principal destaque foi o indicador de Situação Atual dos Negócios, que subiu 1,6 no setor de serviços e 1,2 ponto na indústria.

