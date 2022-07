Índice de brasileiros endividados diminuiu 0,1% em junho

O índice de brasileiros endividados diminuiu 0,1% no mês de junho, chegando a 77,3% das famílias com dívidas a vencer. Esse foi o segundo recuo consecutivo no índice, que atingiu o recorde da série histórica em abril deste ano. Apesar da redução, a proporção de pessoas endividadas no mês passado está 7,6 pontos percentuais mais alta do que em junho de 2021.

Os números são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor — que é apurada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

O levantamento também apurou que o índice de pessoas com contas em atraso no país registrou queda de 0,2%, chegando a 28 e meio por cento. As famílias que afirmam não ter condições de pagar as contas atrasadas atingiu a proporção de 10,6% – o menor índice desde fevereiro deste ano.

O cartão de crédito é responsável pela dívida de 86,6% dos brasileiros. Esse índice recuou quase 2% de maio para junho deste ano. A economista da CNC, Izis Ferreira, explicou que as famílias estão buscando alternativas mais vantajosas do que o cartão de crédito para pagar as dívidas.

A pesquisa da CNC também apontou que a proporção de mulheres endividadas é maior que a dos homens. No entanto, o endividamento do público feminino apresentou recuo de 0,7% em junho, enquanto o público masculino ficou 0,3% mais endividado — conforme explicou a economista Izis Ferreira.

No recorte por faixas de renda, os dois grupos apresentaram diminuição no endividamento. O índice recuou 0,1% entre as pessoas que ganham até dez salários mínimos, e 0,2% entre aqueles que ganham acima desse valor.

Economia Brasília Roberto Piza / Beatriz Arcoverde Daniel Ito – Repórter da Rádio Nacional endividamento familiar Confederação Nacional do Comércio (CNC) 2:57