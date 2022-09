Índice de Confiança da Micro e Pequenas Empresas tem alta em agosto

O Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas teve alta de 2,7 pontos em agosto. Com isso, o indicador criado pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas para medir as expectativas do pequenos empresários chegou a 100,6 pontos. O melhor índice desde novembro de 2013.

O Índice de Confiança das micro e pequenas empresas reúne os três principais setores da economia: comércio, serviços e indústria de transformação.

E foram os empresários do comércio que ajudaram a melhorar a nota. Entre eles a confiança aumentou 5,4 pontos.

Já no setor de serviços, o crescimento foi bem mais modesto, 0,5 ponto, e na indústria de transformação a confiança caiu pelo segundo mês consecutivo. Menos 1,4 ponto.

Segundo nota emitida pelo Sebrae, o otimismo do comércio está associado a uma perspectiva de melhora nos próximos meses em função de medidas do governo, como por exemplo, o aumento do valor do Auxílio Brasil.

Economia São Paulo