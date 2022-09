Índice de Confiança do Consumidor sobe pelo quarto mês seguido

O Índice de Confiança do Consumidor, medido pelo FGV IBRE, subiu 5,4 pontos em setembro. Esse é o quarto mês seguido de alta. O índice também alcançou o maior nível desde janeiro de 2020, com 89 pontos.

De acordo Viviane Seda, coordenadora das Sondagens do FGV IBRE, a alta em setembro foi influenciada pela melhora dos indicadores sobre o momento e para os próximos meses.

O Índice de Expectativas, avançou para 100,2 pontos, o maior desde dezembro de 2019, período pré-pandemia.

O quesito que mais contribuiu para a alta no mês, segundo o FGV IBRE, foi o que mede o otimismo das famílias em relação à situação financeira nos próximos seis meses. O indicador somou 100,4 pontos, também o maior nível desde janeiro de 2020.

Outro indicador, o que avalia a situação econômica subiu pelo quarto mês seguido e a intenção de compra de bens duráveis registrou aumento pelo segundo mês consecutivo.

Em relação a satisfação atual dos consumidores, há uma percepção de melhora da situação econômica com aumento de 2 pontos e meio no indicador, que está no maior nível desde fevereiro de 2020.

Já a avaliação sobre a situação financeira da família sofreu um pequeno aumento, de 0,8 ponto, ficando em nível ainda baixo em termos históricos, de acordo com o FGV IBRE.



