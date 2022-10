Índice de variação de aluguéis cai 0,02% em setembro, diz FGV

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais caiu 0,02% em setembro, o que representa uma desaceleração frente à taxa mensal de 1,76%, registrada no mês anterior. Com o resultado, o acumulado em 12 meses passou de 10,41% em agosto para 11,37 em setembro. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas.

Economista da FGV, o coordenador do IPC Brasil Paulo Picchetti aposta em uma desaceleração dos aumentos dos aluguéis até o final do ano. Picchetti explica ainda o significado dessa queda nos aluguéis.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais é calculado com base nos preços praticados pelo setor em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

As taxas interanuais – medidas entre setembro de 2021 e setembro deste ano, aceleraram em para todas as cidades. Em São Paulo o aumento médio na renovação anual dos contratos pulou de 10,53% para 11,32. No Rio de Janeiro, esse aumento passou de 11,34 para 12,57%, na mesma base de comparação.

Já Belo Horizonte foi a cidade que registrou a maior variação: de 12,61% para 15,09, enquanto a menor diferença nos valores foi verificada em Porto Alegre: de 8,32, em 2021, para 8,50% agora.

Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional