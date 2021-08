Indígena procurado por homicídio é preso em reserva do sul da Bahia

Notícias



Publicado em 11 de ago de 2021 e atualizado às 14:12

Um indígena de 56 anos, suspeito de homicídio, foi preso na manhã desta quarta-feira (11), em um reserva da cidade de Una, sul da Bahia. Com ele, a polícia apreendeu três espingardas, munições e celulares.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio, que foi cumprido durante a Operação Tremps.

De acordo com o titular em exercício da Delegacia Territorial (DT/Una), delegado Renato Fernandes Ribeiro, o homicídio ocorreu no dia 17 de abril, no distrito de Vila Brasil. “Apuramos que autor e vítima estavam em um bar e discutiram. Na saída, o homem atirou em Alcione Xavier de Oliveira e passou com o veículo por cima dele”, explicou Fernandes.

O suspeito, que foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, é investigado por outros homicídios ocorridos na região. Ele foi submetido a exame de lesões e está à disposição da Justiça. O material apreendido será encaminhado à perícia.

Fonte| G1 Bahia

Imagem | PC