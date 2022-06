Indígenas criticam adiamento do Marco Temporal: “Insegurança jurídica”

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) criticou a retirada de pauta da ação sobre a tese do marco temporal de terras indígenas.

O julgamento foi adiado mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O recurso, que seria discutido no próximo dia 23, foi retirado de pauta nesta quinta-feira (2/6) após “consenso entre ministros”.

O conselho diz que a decisão de postergar o julgamento do tema gera mais insegurança jurídica e política à vida dos povos indígenas do Brasil.



Política Bolsonaro veta mudança de “Dia do Índio” para “Dia do Índígena”



Direitos Humanos Indígenas acusam servidores da Funai de tortura



Brasil Após pressão do MPF, prefeitura deixa de usar área indígena como lixão



“O julgamento é de fundamental importância para salvaguardar os direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil”, afirma, em nota.

A análise do caso já foi adiada em ao menos três ocasiões, frustrando as expectativas dos indígenas.

A tese de limitar os direitos das etnias às terras, defendida pelo governo federal, por ruralistas e grupos interessados na exploração econômica das áreas, interfere diretamente na demarcação das terras indígenas. O julgamento é aguardado com ansiedade pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Se o marco temporal for aprovado, as populações indígenas só terão direito à terra que ocupavam até dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

Se perder, Bolsonaro ameaça não cumprir decisão do STF. Durante evento de agricultores em abril, o presidente disse que, se a tese do marco temporal não for aprovada, ou ele “entregará as chaves do governo” ao STF ou não cumprirá a decisão.

Para ele, a demarcação de áreas indígenas vai “inviabilizar o agronegócio” e “enterrar o Brasil”.

Entenda

Em 2013, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) acolheu a tese do marco temporal, ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a reintegração de posse de uma área que está em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, onde fica a TI LaKlãnõ. Lá, vivem os povos xokleng, guarani e kaingang.

Em 2019, o STF deu status de repercussão geral ao processo, o que significa que a decisão tomada nesse caso servirá de diretriz para a gestão federal e para todas as instâncias da Justiça, no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios.

O STF julga um recurso da Fundação Nacional do Índio (Funai) que questiona a decisão do TRF-4. O caso começou a ser julgado no dia 11 de junho de 2021, mas foi interrompido quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. O relator, ministro Edson Fachin, foi contrário à demarcação do marco temporal.

