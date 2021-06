Índios voltam a bloquear rodovia BR-101

Destaque



Publicado em 30 de jun de 2021

Novamente um grupo formado por de indígenas manifestaram, diante das ações governistas. Como medida foi efetuada a paralisação e bloqueio da rodovia, numa tratativa de iniciar negociações com o Governo federal.

A manifestação pacifica ocorreu na rodovia BR-101 próximo do acesso ao parque nacional, área de preservação protegida pelo governo federal.

A primeira ação dos índios ocorreu no período da tarde de quarta-feira (15) e foi liberada no final do mesmo dia.

Nesta terça-feira (22), as ações iniciaram no período matutino. Onde novamente foram apresentadas as reivindicação do grupo indígena, que busca ter garantir melhores condições de saúde, demarcação de área protegida, validação de direitos, além de modificar texto das PEC’s que também tende a cortar direitos dos índios.

Até o momento da publicação os índios permaneciam no local, aguardando contato com um representante.