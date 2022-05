Indireta para Medina? Yasmin Brunet deixa seguidores curiosos após desabafo no Instagram

A modelo Yasmin Brunet, 33, deixou seus seguidores curiosos após uma série de publicações feitas em seu Instagram na noite de segunda-feira, 23. Em seus stories, a modelo compartilhou frases de um outro perfil na rede social e os fãs viram indiretas para seu ex-marido, o surfista e atleta olímpico Gabriel Medina, do qual se separou em janeiro deste ano. “Eu adoro conversar com gente que manda várias mensagens, manda foto do nada, fala de assuntos aleatórios, responde rápido… Ganha minha atenção fácil”, dizia a primeira postagem compartilhada pela modelo. “Às vezes, dar a alguém uma segunda chance é como querer receber outra bala porque a primeira não matou”, dizia a segunda, que foi rapidamente associada a Medina. Depois de compartilhar as publicações, a modelo não fez novas postagens na rede social.