Indivíduo é preso com arma, mas é acusado de estupro de vulnerável

Uma denúncia culminou na prisão de um indivíduo, promovido por investigadores da polícia civil de Itamaraju, por posse de arma de fogo e acusação de ameaças somada a estupro de vulnerável.

A genitora de uma adolescente de apenas 13 anos, procurou a delegacia junto com a menor e uma criança com pouco mais de um ano (filho da adolescente). Sendo registrado denúncia contra Valnei Almeida dos Santos (24 anos), que era companheiro da genitora da adolescente.

No relato, a mulher e a filha afirmaram que o acusado (padrasto) abusava da menor e que a criança era fruto desta relação violenta. Além de ameaçar que iria tirar a vida da adolescente caso contasse para alguém.

Diante dos fatos, os investigadores destinaram para a propriedade rural, fechando o cerco contra o acusado. Que foi preso e localizado uma arma.

Em depoimento a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates o acusado negou os crimes, no entanto, foram realizados os procedimentos e a coleta de material genético dos envolvido para anexar ao inquérito do caso.

O acusado permanece detido, onde irá aguardar por decisão da justiça.