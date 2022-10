Indonésia faz atualização de mortes e feridos em tragédia no futebol

Ao menos 125 pessoas morreram no sábado à noite em um estádio da Indonésia depois que torcedores enfurecidos invadiram o gramado e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, o que provocou um grande tumulto, anunciaram as autoridades neste domingo após uma revisão do balanço de vítimas.

A tragédia que aconteceu na cidade de Malang, leste do país, também deixou 323 feridos e é uma das maiores já registradas na história em um estádio de futebol.

As autoridades revisaram e reduziram o balanço de mortos de 174 para 125, explicando que algumas vítimas haviam sido contabilizadas mais de uma vez.

“O balanço no momento é de 125 mortos. Cento e vinte e quatro corpos foram identificados, falta identificar um. Alguns nomes foram registrados duas vezes porque algumas pessoas foram levadas para outros hospitais e tiveram os nomes incluídos duas vezes”, afirmou o vice-governador da província de Java Oriental, Emil Dardak.

Torcedores do Arema FC invadiram o gramado do estádio Karnjurhan depois que o time perdeu por 3-2 para o Persebaya Surabaya, a primeira derrota para o rival em mais de duas décadas.

A polícia tentou convencer os torcedores a retornar para as arquibancadas e usou gás lacrimogêneo após a morte de dois agentes.

Muitas vítimas morreram pisoteadas ou asfixiadas, de acordo com as autoridades.