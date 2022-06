Indústria da Construção apresentou expansão em 2020, aponta IBGE

Apesar do ano de 2020 ter sido catastrófico para a maior parte dos setores econômicos, a Indústria da Construção expandiu, com crescimento de 5,4% no números de empresas e de 3,8% na quantidade de pessoas ocupadas. No primeiro ano da pandemia de covid-19, o setor gerou R$ 325,1 bilhões em valor de incorporações, obras e serviços.

Os dados são da Pesquisa Anual da Indústria da Construção, divulgada nesta quarta-feira (15) pelo IBGE.

De acordo com o analista da pesquisa, Marcelo Miranda, o desempenho positivo se deve principalmente à inclusão da construção no rol de atividades consideradas essenciais.

No entanto, isso não se refletiu em aumento real nos rendimentos dos trabalhadores. As empresas pagaram um total de R$ 58,7 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações em 2020. Essa massa, divida entre o número de trabalhadores, resulta em uma média recorde negativa.

A pesquisa do IBGE aponta ainda que a crise sanitária acentuou algumas de características na Indústria da Construção: o segmento de Obras de infraestrutura, que era o principal do setor, perdeu nove pontos percentuais de participação entre 2011 e 2020, sendo ultrapassado pela construção de edifícios, que ganhou 5,4. Isso está relacionado à queda de 8,7 pontos na década, na participação do setor público como demandante de obras ou serviços, em detrimento do aumento da participação privada.

Vitória Elizabeth/ Renata Batista Tâmara Freire – Repórter da Rádio Nacional