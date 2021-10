Infecções gastrointestinais são comuns em filhotes. Saiba como evitar:

Bem estar



Publicado em 30 de set de 2021 e atualizado às 21:40

Com o sistema gastrointestinal e imunológico ainda imaturos, os filhotes de cães e gatos são mais suscetíveis a infecções intestinais. “Porém, o fato de serem comuns não significa que esses problemas inspiram menos cuidados, pelo contrário, precisam de atenção dos tutores”, explica a médica veterinária Patricia Guimarães, responsável técnica pelo departamento de marketing da Syntec do Brasil.

“Problemas gastrointestinais representam aproximadamente 70% dos atendimentos veterinários em São Paulo, por exemplo. Apesar de parecer um problema simples, é necessário ter cuidado com as infecções intestinais, pois elas podem causar sérios danos à saúde dos filhotes, incluindo febre, vômitos e diarreia, podendo até levar à morte”, completa a especialista.

“Isso ocorre porque, quando filhotes, os pets ainda não têm capacidade imunológica adequada para combater possíveis agentes agressores. Eles ficam mais expostos e são afetados facilmente por doenças causadas por vírus, parasitas intestinais, bactérias e protozoários, além de hipersensibilidade alimentar, estresse e ingestão de algum corpo estranho”, detalha Patricia Guimarães.

A veterinária recomenda realizar programas periódicos de vacinação e vermifugação para proteger os filhotes. “Temos de estar atentos aos pets, evitando que mastiguem e engulam objetos que possam causar lesões no sistema gastrointestinal (como linhas e objetos pontiagudos). Além disso, é importante fornecer alimentação balanceada, evitar que eles entrem em contato direto com animais sem histórico de vacinação e vermifugação (principalmente se eles ainda não foram vacinados e vermifugados) manter a higiene do ambiente e fazer controle mensal contra pulgas e carrapatos”.

Em relação ao tratamento dessas doenças, a especialista da Syntec explica que depende da origem do problema intestinal que acomete os filhotes. “Em casos de diarreias e vômitos, é necessário corrigir a desidratação. Em outros momentos, a prescrição de dieta diferenciada, com ingredientes facilmente digeridos, se torna inevitável, além do uso de medicamentos que tratem a sintomatologia apresentada”. O antibiótico Diaziprim, produzido pela Syntec, possui amplo espectro de ação e combate diversas infecções bacterianas que acometem cães e gatos, tanto filhotes como adultos. Uma das indicações é para o tratamento de infecções gastrointestinais. A solução conta com dois antibióticos em sua composição, os quais, quando associados, aumentam o espectro de ação contra as bactérias, atuando em diversos sistemas e tecidos, além de dificultar o aparecimento da resistência bacteriana. Diaziprim possui aroma de baunilha, que facilita a aceitação pelos pets.