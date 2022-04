Inflação da indústria sobe 3,13% em março

Os preços no setor industrial aceleraram 3,13% em março, na comparação com fevereiro. Com isso, no acumulado do ano, o Índice de Preços ao Produtor registra aumento de 4,93%, índice que sobe para 18,31% nos últimos 12 meses.

O indicador, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, ou seja, antes da adição dos impostos e do custo de frete.

Das 24 atividades pesquisadas, 16 delas apresentaram alta em março. As maiores influências vieram das atividades de refino de petróleo e biocombustíveis; dos alimentos e das indústrias extrativas.

E de acordo com o gerente da pesquisa Manuel Campos, os aumentos se deram muito em função dos movimentos no mercado internacional…

Já a indústria de alimentos acumula alta de 4,93% no primeiro trimestre deste ano, bastante abaixo dos quase 14% medidos no mesmo período de 2021. Mas em março, esse setor teve variação positiva de 3,01%, respondendo por cerca de 23% do índice geral. No mês, os destaques foram os aumentos nos preços das carnes de aves, do leite e dos resíduos de soja.

