Inflação da Região Metropolitana de Salvador é a maior do país em junho

Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação, calculado pelo IBGE, ficou em 1,24% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Esse foi o índice mais elevado do país, bem acima do nacional (0,67%) e a inflação mais alta para um mês de junho, na RMS, em 27 anos, desde os 3,04% registrados em 1995.

Todos os 16 locais pesquisados pelo IBGE para calcular a inflação oficial do Brasil tiveram altas no IPCA em junho. Com o resultado do mês, o IPCA na Grande Salvador acumula alta de 6,60% no primeiro semestre de 2022. Está acima do índice nacional (5,49%) e também é o maior do país.

Nos 12 meses encerrados em junho, a inflação na RMS chega a 13,41%, frente a 12,98% em maio. Continua acima do indicador nacional (11,89%) e se manteve como a 2ª mais elevada, abaixo apenas da RM Curitiba/PR (14,24%).

O quadro a seguir mostra o IPCA para Brasil e áreas pesquisadas, no mês, no ano e nos 12 meses encerrados em junho de 2022.

Inflação de junho na RMS é puxada novamente pelos transportes

Em junho, a inflação oficial na Região Metropolitana de Salvador (1,24%) foi resultado de aumentos nos preços médios em oito dos nove grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA. Só artigos de residência teve deflação (-0,76%).

Assim como já havia ocorrido em maio, o grupo transportes (3,97%) teve o maior aumento, acima inclusive do registrado naquele mês (2,93%), e foi o que mais puxou a inflação para cima, na RMS. No primeiro semestre, a alta dos transportes chega a 10,44%, ficando abaixo apenas da registrada pelo grupo vestuário (12,52%).

O maior impacto em junho veio novamente dos combustíveis (4,53%), liderados mais uma vez pela gasolina (4,63%). O aumento registrado na RMS foi o maior do país e levou a gasolina a ser de novo o item que individualmente mais contribuiu para Supervisão de Disseminação de Informações (SDI) Unidade Estadual do IBGE na Bahia o aumento do custo de vida.

No primeiro semestre, a gasolina acumula alta de 15,06% na RM Salvador. Em junho, o etanol (5,60%) e, em menor intensidade, o diesel (2,60%) também seguiram com aumentos importantes. Além dos combustíveis, os preços do grupo transportes também foram pressionados para cima pelos aumentos nos ônibus urbanos (8,86%, segundo principal impacto individual na alta da inflação), em razão de reajuste anunciado no início de junho; e das passagens aéreas (16,89%), que tiveram o maior aumento dentre as dezenas de produtos e serviços pesquisados na RM Salvador para calcular o IPCA.

Embora tenha registrado apenas o quarto maior aumento, o grupo habitação (0,73%) teve a segunda principal contribuição para a alta da inflação de junho na RMS, por conta do peso importante que tem nas despesas das famílias. Foi puxado com mais força pelo aluguel residencial (2,17%). Os preços do grupo alimentação e bebidas, por sua vez, tiveram uma importante desaceleração média, aumentando 0,39% em junho, na RM Salvador, bem menos do que em maio (quando a alta havia sido de 0,94%).

Itens importantes na alimentação do dia a dia, e que tiveram aumentos significativos em meses anteriores, mostraram deflação (queda média dos preços) em junho, na RMS, a exemplo da cenoura (-19,94%), a batata-inglesa (-11,72%), a cebola (- 5,25%) e o tomate (-4,50%).