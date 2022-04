Inflação de março é a mais alta para o mês em 28 anos

A inflação de março foi a mais alta para o mês dos últimos 28 anos. Mas o aumento dos preços não é igual para todo mundo. Os mais pobres são os mais atingidos. Segundo pesquisa do Ipea, enquanto a inflação para as famílias de renda alta foi de 1,2% em março, para as famílias de renda muito baixa a inflação chegou a 1,7% no mesmo mês.

A autora desse estudo, a pesquisadora Maria Andreia Parente, explica que os pobres sofrem mais por causa da inflação dos alimentos.

São consideradas famílias de renda muito baixa aquelas que habitam em residências onde a renda mensal total é igual ou menor a R$ 1.808, independente do número de pessoas na mesma casa.

Os alimentos que tiveram os maiores aumentos em março foram: cenoura, com crescimento de 31%, leite, com aumento de 9%, ovos, aumento de 7% e feijão, com inflação de 6%. Segundo pesquisa da Universidade Católica do Paraná, o preço dos alimentos da cesta básica subiu 21% nos últimos 12 meses.

Apesar disso, no acumulado dos últimos 12 meses o que mais pesou no bolso dos mais pobres, segundo a pesquisa do Ipea, não foram os alimentos, mas os gastos com habitação, em especial com energia elétrica, que acumulou alta de 28%, e gás de cozinha, com alta de 29% nos últimos 12 meses, como explicou a pesquisadora Maria Andreia Parente.

Já para as famílias de alta renda, que ganham mais de R$17,7 mil ao mês, a inflação que mais pesou em março e nos últimos 12 meses foi a do grupo dos transportes, com a alta de 27% da gasolina e de 42% do transporte por aplicativo.