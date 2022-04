Inflação do aluguel sobe 1,41% em abril e aumenta 14% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – Mercado, usado principalmente para reajuste dos aluguéis – subiu 1,41% em abril, o que representa uma desaceleração na comparação com o mês anterior. Em março, a variação positiva tinha sido de 1,74%. Com o resultado, o índice acumula alta de 14,66% em 12 meses. Apesar de expressivo, o acumulado também é menor do que os 32,02% medidos de janeiro a abril do ano passado.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela divulgação, a desaceleração é explicada principalmente devido ao bom comportamento de importantes commodities agrícolas, como soja, milho e café, que contribuíram para o arrefecimento da inflação ao produtor.

O coordenador dos Índices de Preços da FGV, André Braz, explica que a desaceleração só não foi mais expressiva devido ao aumento no preço dos combustíveis. Além dos combustíveis, adubos e fertilizantes também contribuíram para o resultado, como afirma o especialista da FGV.

O levantamento mostrou que o Índice de Preços ao Produtor Amplo subiu 1,45% em abril, ante 2,07% em março e o Índice de Preços ao Consumidor passou de 0,86 para 1,53% na mesma base de comparação. Já o Índice Nacional de Custo da Construção, último componente do IGP-M, variou 0,87 em abril, depois de registrar 0,73% em março.

Economia Rio de Janeiro Ana Lúcia Caldas / Guilherme Strozi Ligia Souto – Repórter da Rádio Nacional IGP-M aluguel Inflação 134:00