Inflação medida pelo IGP-DI tem ligeira desaceleração, diz FGV

O IGP-DI, Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação de 0,62% em junho, percentual inferior ao apurado em maio, quando fechou em 0,69%. O resultado foi puxado pela queda das commodities, matérias-primas essenciais para a produção, que servem de base para a indústria.

Com esse resultado, o IGP-DI alcançou alta acumulada de 7,84% no ano e de 11,12% em 12 meses. Indicador do movimento de preços ao produtor, consumidor e na construção civil, ele serve como termômetro de inflação no Brasil. O cálculo feito pela FGV abrange sempre o período entre o primeiro e o último dia do mês de referência, englobando três índices.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que responde por 60% do indicador geral, subiu 0,44% no mês de apuração e ficou abaixo da taxa registrada no mês anterior, de 0,55%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor, que também integra o IGP-DI, ficou em 0,67% por cento em junho. Os destaques foram habitação, alimentação e vestuário.

A alta do INCC, Índice Nacional de Custo de Construção, por sua vez, desacelerou, ficando em 2,14% em junho, contra 2,28% em maio.

