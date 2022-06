Após a inflação nos Estados Unidos subir a 8,5% e atingir a maior alta desde 1981, Snoop Dogg decidiu dar um aumento ao seu “bolador pessoal de maconha”, que ganhava algo entre 40 e 50 mil dólares por ano.

O rapper falou pela primeira vez sobre a existência do inusitado cargo em sua equipe durante um episódio do The Howard Stern Show, em 2019. No episódio, Dogg revelou que além do salário, o funcionário também tinha acesso a quanta maconha quisesse, além de viajar com ele para todos os lados.

Mais sobre o assunto Celebridades Video: Snoop Dogg é flagrado fumando maconha antes do Super Bowl



Celebridades Acusado de agressão sexual, Snoop Dogg afirma ser vítima de chantagem



Esportes “Mulheres e pole dance”: festa reuniu Snoop Dogg, Tom Brady e Jack, de 11 anos



Futebol Mourinho dava festas com Snoop Dogg e fazia “greve de silêncio”



No mesmo programa, o ator Seth Rogen confirmou a história sobre o funcionário responsável por bolar – ou enrolar – os cigarros de maconha do rapper. “Ele sabe como avaliar o olhar de alguém quando parece que estão querendo um baseado e, caso queira, ele te dá um”, disse o ator sobre o bolador pessoal de Dogg.

A história inusitada voltou a repercutir nas redes sociais na última segunda-feira (6/6), quando um perfil no Twitter relembrou que Snoop Dogg desembolsava algo entre 40 e 50 mil dólares para outra pessoa enrolar seus baseados. Um dia depois, o rapper usou seu perfil oficial para anunciar que o valor já não era o mesmo informado. “Inflação. O salário subiu”, disse Snoop Dogg.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W — Snoop Dogg (@SnoopDogg) June 7, 2022

O post Inflação: Snoop Dogg aumenta salário de seu bolador pessoal de maconha apareceu primeiro em Metrópoles.