Influencer baiana Drica Quintiliano inspira campanha de marca de bolsas

Batizada de “Onde você quer estar???”, a nova campanha da marca de bolsas e acessórios Irá Salles traz a modelo e influencer baiana Drica Quintiliano como protagonista. Abandonada em um abrigo com apenas 3 dias de vida, adotada aos 14 anos e devolvida, ela teve que aprender a sobreviver por conta própria com apenas 18 anos e mostrou que escolheu vencer.

“Quando a descobri, fiquei extremamente tocada com sua trajetória e isso me fez pensar no lugar que queremos ocupar na sociedade”, conta a designer. “Sua história nos questiona a vontade de viver e acontecer e daí surgiu o tema da campanha, completa.

Para a sessão de fotos, na qual aparece com os clássicos da coleção Irá Salles, a modelo, que é fã de carteirinha de Milton Nascimento (tanto que tem a letra de “Lágrimas do Sul” tatuada no braço esquerdo), posou inspirada ao som de suas músicas preferidas.

Gabriela Cruz é jornalista, ilustradora e escreve para o Alô Alô Bahia

