Influencer emociona seguidores com vídeo de pai que voltou a estudar

Apoiar o sonho dos pais é um motivo de orgulho para os filhos. A empresária e influencer Odete Maria, de 25 anos, compartilhou a felicidade de seu pai Antônio Severino, de 64 anos, ao voltar a estudar. O vídeo de Odete com o pai mostrando o material escolar para voltar a estudar já acumula mais de 1,1 milhão de visualização no TikTok.



Moradora de Itapetim, no interior de Pernambuco, ela compartilha a rotina no sítio com a família. Em entrevista ao O POVO, Odete contou que estudou até a 4ª série do ensino fundamental.

“Ele sempre teve vontade de continuar estudando, porque sempre foi muito desenrolado, muito comunicativo. Ele conversa demais, ele fala como locutor. Então, ele tem vontade de ler melhor, de ter maior domínio das palavras”, conta Odete.

Antônio é agricultor aposentado. Nas redes sociais da filha, ele mostra seu lado extrovertido e brinca nas gravações. Quando era adolescente, ela já ajudava o pai com algumas atividades para melhorar a escrita e leitura, mas ficou sem tempo depois que começou a trabalhar.

A filha revelou ainda que uma professora vizinha da família se ofereceu para dar aulas para o agricultor no período da noite. “Nós da família incentivamos porque sabemos que ele sempre teve vontade”, afirma.

O vídeo do agricultor mostrando o material foi gravado despretensiosamente, mas recebeu muitas mensagens positivas dos seguidores, que têm muito carinho por Severino. “Eu falo para ele os comentários, ele fica todo bobo, todo emocionado. Ele gosta demais de gravar vídeo, me incentiva desde o início também. A gente está muito feliz por ele”, destaca.

Originalmente publicada em O Povo