Influencer recusou A Fazenda 14 para não ver Deolane: “Somos rivais”

A influenciadora Juju Ferrari revelou que foi uma das convidadas para A Fazenda 14. O reality show da Record teve uma série de nomes especulados, mas um em específico fez com que a modelo desistisse de participar: Deolane Bezerra.

“Somos rivais declaradas, onde ela está eu não estou. Se eu realmente topasse entrar no reality, o barraco já estava armado. Não quero me rebaixar a discutir com ela”, declarou a influencer.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

