Infraestrutura MG vence leilão de concessão de 627 Km em Minas Gerais

O consórcio Infraestrutura MG, formado pelas empresas Equipav e Perfin, foi o vencedor do leilão para conceder 627 quilômetros de rodovias em Minas Gerais à iniciativa privada. O grupo venceu a disputa oferecendo um desconto de 0,1% sobre o valor de pedágio nas estradas concedidas.

Os trechos leiloados estão localizados na região do Triângulo Mineiro e reúnem importantes vias de ligação entre os municípios de Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Perdizes e Araxá.

O leilão foi realizado na tarde desta segunda-feira (08) na sede da B3, a Bolsa de Valores brasileira, em São Paulo. A iniciativa faz parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de Minas Gerais, e foi estruturado sob a liderança da Fábrica de Projetos do BNDES — o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A futura concessionária vai ser responsável por ampliar a infraestrutura das rodovias concedidas, em obras que incluem a duplicação e implantação de novas faixas, além da construção de acostamentos, rotatórias e travessias de pedestres. O total de investimentos previstos é de R$ 3,2 bilhões.

