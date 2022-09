Ingressos para ATP Champions Tour, em Brasília, já estão à venda

A capital federal receberá nos dias 7 e 9 de outubro, o torneio ATP Champions Tour. ATP é um torneio de tênis que reúne atletas que já estiveram no topo do ranking. Os ingressos para a competição já estão à venda, os preços variam entre R$ 90,00 à R$ 1.110,00, valores referentes à meia-entrada, e já podem ser adquiridos online.

O evento trará como atrações os ex-top 5 no ranking: David Ferrer, Tommy Haas, David Nalbandian e Fernando Gonzalez, além dos brasileiros André Sá e Rogério Dutra Silva. A competição contará com dois times de três jogadores. O vencedor será o time com maior número de pontos. As equipes se enfrentam nos dias 8 e 9 de outubro, com duas partidas de simples e uma dupla por rodada.

A etapa do ATP Champions Tour será realizada no complexo da Arena BRB, ao lado do Ginásio Nilson Nelson. Conforme as normas da ATP, a Arena BRB contará com seis quadras para o torneio.

Valores – Arquibancada Descoberta

R$ 90,00 (meia-entrada)

– Espaço Champions Open Bar (área coberta)

R$ 265,00 (meia-entrada)

– Tribuna Open Bar (área coberta)

R$ 395,00 (meia-entrada)

– Box descoberto 6 lugares

R$ 1.110,00 (meia-entrada)

