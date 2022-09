Ingressos para show extra de Maria Bethânia estarão à venda em outubro

Com um sucesso estrondoso na venda dos ingressos para a única apresentação do show “Sucessos”, a produção da cantora Maria Bethânia abriu um novo evento para o dia 8 de dezembro. A venda dos bilhetes para o novo show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves vai ocorrer a partir do dia 5 de outubro, às 9h, nas bilheterias do TCA.

O show, que já passou por Vitória da Conquista, festival Coala, São Paulo e Rio de Janeiro, promete encher o coração dos soteropolitanos com os maiores hits da artista. A expectativa para a chegada de Bethânia em Salvador, no dia 7 de dezembro, para o show único foi tão grande que, em menos de 30 minutos, os ingressos esgotaram, abrindo em seguida o evento extra.

Para adquirir o passaporte para ver uma das maiores vozes da MPB, o baiano terá de desembolsar R$ 120 meia ou R$ 240 inteira para a plateia. Já aqueles que querem mais conforto, o valor aumenta para R$ 240 meia e R$ 480 inteira.

No repertório do show, estão: Adelino Moreira (Negue) Paulo Vanzolini (Volta por cima), Caetano Veloso (Reconvexo), Chico Buarque (Olhos nos olhos), Chico César (Estado de Poesia), Belchior (Galos noites e quintais), Xande de Pilares, Carlinhos Madureira e Gilson Bernini (Está escrito).