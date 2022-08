Ingrid Ohara volta a atrás em decisão no “De Férias com o Ex”

A influenciadora e tiktoker Ingrid Ohara confundiu os seguidores na tarde desta quinta-feira (4) depois de apagar os tweets em que falava abertamente sobre a sua desistência do reality “De Férias Com o Ex Celebs“. Os rumores apontavam a participação da influenciadora no programa da MTV, já que Ingrid Ohara é ex de Willian Guimarães, também cotado para o reality.

“Oh Meu Deus, eu só queria um sinal”, escreveu a influenciadora. “Acabei de tomar a difícil decisão de não ir pro ‘De Férias Com O Ex’ esse ano”, comentou no twitter. “Ainda não é o momento de viver uma segunda temporada do ‘De Férias Com o Ex Celebs’”, completou. Depois da primeira desistência e o desabafo de Ingrid, o público ainda não sabe quem realmente fará parte do programa.

Para entrar no ‘De Férias com o Ex’, Mirella toma atitude inusitada sobre Dynho Alves Como foi exposto nas redes sociais, MC Mirella é um dos nomes escolhidos para movimentar o reality show. Desde que foi anunciada na atração, os fãs da funkeira estão curiosos para saber se seu ex-marido, Dynho Alves, “surgirá do mar” para causar ainda mais.

De acordo com o colunista Leo Dias, a produção do reality show tentou colocá-lo na atração, mas a cantora exigiu que em seu contrato houvesse uma cláusula em que proíbe a participação de Dynho no programa. Caso a emissora quebre o acordo, terá que pagar uma multa bem alta para a artista.

