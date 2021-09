Iniciada a revitalização de mais uma praça em Caravelas

Política



Publicado em 8 de set de 2021 e atualizado às 12:31

Os recursos para execução da obra foram obtidos pela Prefeitura de Caravelas, através de convênio com o Ministério do Turismo, para revitalizar três praças públicas (Teófilo Otoni, São Benedito e Praça Doutor Eduardo Magalhães), todas localizadas na cidade caravelense.

A primeira a ser revitalizada é a Praça São Benedito (no bairro Tancredo). O projeto projeto inclui o uso de piso intertravado retangular com meio-fio, a instalação de brinquedos infantis, moderna iluminação em led, bancos de madeira e projeto paisagístico, além da construção de uma quadra poliesportiva.

De acordo com a Secretária de Obras e Serviços Urbanos, Priscila Leite, “essa é mais uma ação do município, estimulando o convívio e o bem estar social – com a melhoria da infraestrutura dos espaços públicos – para oferecer maior qualidade de vida à população”, destaca.

Para o Prefeito de Caravelas, Silvio Ramalho, “a revitalização de espaços públicos tem sido uma grande estratégia, à exemplo do trabalho realizado nas praças e ruas importantes do município, porque são locais urbanos utilizados pela população para convivência e recreação, que se tornam ponto de encontro, referência geográfica, local de memória cultural e histórica”, argumentou.