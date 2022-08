Iniesta se despede do atacante Lincoln, reforço do Cruzeiro

Um dos maiores ídolos da história do Barcelona e do futebol espanhol, o meia Iniesta se despediu e desejou boa sorte ao atacante Lincoln, reforço do Cruzeiro. Ambos foram companheiros de clube no Vissel Kobe, do Japão.

“Muita sorte, amigo”, disse Iniesta, que postou uma foto ao lado do jogador brasileiro.

Lincoln agradeceu: “Obrigado por tudo, mágico! Foi uma honra”.

Iniesta chegou ao Vissel Kobe na temporada 2018. Desde então, ele fez 126 jogos com a camisa do clube japonês, colaborando com 26 gols e 24 assistências.