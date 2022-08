Inovações em bovinocultura de leite são discutidas em Dia de Campo

Especialistas e produtores desenvolveram atividades práticas. Fomentando o crescimento através do conhecimento como um grande diferencial, o Dia de Campo da Bovinocultura de Leite aconteceu na última quinta-feira (04) no Sítio Araruama em Itamaraju, trazendo aprendizado para potencializar a produção e economia da região.

A ação foi realizada pelo Sebrae, FAEB/SENAR e Sindicatos, através do projeto Leite e Derivados Regional Extremo Sul, que oferece capacitação para os produtores, com estudo de estratégias para um manejo mais eficiente da pecuária leiteira.

Com o tema central “Semeando novas tecnologias e ações para inovação no campo”, o evento apresentou técnicas de inovação através da palestra master sobre Manejo Nutricional Lavouras de Milho com o engenheiro agrônomo Rafael Oles. Em outros momentos na programação, atividades práticas proporcionaram aplicação à realidade dos produtores com a exposição de tratores, apresentação de pulverização com drones e do processo de ensilagem – processo de cortar a forragem.

Aproximadamente 180 participantes ao evento ainda acompanharam a apresentação das palestras sobre Linha de Crédito com Zitania Vieira, assessora técnica de crédito rural do Sicoob, sobre Manejo e Pastagem com Jonatas Nogueira, gestor ambiental e sobre Reserva estratégica/ ensilagem com Henrique Almeida, zootecnista do Senar.

Fazendo uma avaliação do Dia de Campo, o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito destacou a importância da busca por inovações, aprendizado e aperfeiçoamento das práticas. “Foi um evento completo, com a possibilidade de unir a transferência de conhecimento prático e teórico no mesmo instante, assim permitindo aos produtores a identificação da forma como o que foi apresentado aqui pode ser transferido para sua propriedade”, explicou.