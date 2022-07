Inscrições abertas para 16º Festival Gastronômico e Cultural do Prado

Com tema “É daqui, é da nossa gente”, estabelecimentos buscam inspiração nas riquezas do município

Organizado pela Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras de Turismo e Estabelecimentos Comerciais (APHROPE), Sebrae e Prefeitura Municipal de Prado, com apoio do Senac, o Festival Gastronômico e Cultural do Prado chega à 16ª edição com o tema “É daqui, é da nossa gente”, que propõe o desafio de homenagear as riquezas do município de Prado (BA) através da agricultura familiar local e suas produções, que tem como base a mandioca e seus derivados.

As inscrições para o Festival permanecerão abertas até 12 de agosto pela internet e os estabelecimentos poderão inscrever suas criações em até duas das categorias: Prato Principal, Petiscos e Pizzas, Lanches, Sobremesa e Drinks.

Além do fortalecimento ao turismo e economia local, o evento proporciona capacitações online e presenciais ministradas pelos organizadores, ações na área de marketing para os pratos inscritos, bem como uma imersão inédita e exclusiva para vivenciar a experiência do plantio, colheita e processamento da mandioca aos estabelecimentos participantes.

O público poderá conferir os pratos do 16º Festival Gastronômico e Cultural do Prado de 7 a 23 de outubro e a programação completa pode ser acompanhada através da página do evento nas redes sociais: @festivalgastronomicodeprado.

SERVIÇO

16º Festival Gastronômico do Prado – É daqui, é da nossa gente!

Período: 7 a 23 de outubro

Inscrições: até 12 de agosto

Link de inscrição: https://bit.ly/PradoFG22

Realização: Sebrae, Prefeitura Municipal de Prado e APRHOPE.

Correalização: Senac

Apoio: Costa das Baleias