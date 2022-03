Inscrições abertas para o Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro 2022

Bem estar



Publicado em 10 de mar de 2022 e atualizado às 21:21

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Evento está previsto para acontecer entre os dias 12 e 30 de abril, integrando o calendário de comemorações do Aniversário do Brasil.

A 2ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro já está com os preparativos a todo vapor. Com o tema Gastronomia, História e Cultura, a proposta deste ano é a de contar, através da culinária, as influências e personagens envolvidos em diversos pratos e preparações relevantes na gastronomia regional e brasileira.

O Festival está previsto para acontecer entre os dias 12 e 30 de abril, e já é ansiosamente aguardado pela cena turística e gastronômica do município. Parte da expectativa é impulsionada pelo sucesso da edição anterior, que contou com a participação de empreendimentos de Porto Seguro, Caraíva, Trancoso e Arraial d’Ajuda, tornando-se sucesso de público, vendas e engajamento. Em 18 dias de evento, movimentou quase meio milhão de reais, gerando R$ 700.000 em mídia espontânea.

A apresentação oficial do Festival 2022 aconteceu durante reunião do CMDT – Conselho Municipal de Turismo. Na ocasião, estiveram presentes autoridades do setor e representantes das instituições patrocinadoras. Além do formato, tema e data, também foram discutidas as ações a serem realizadas paralelamente ao Festival, como eventos culturais e relacionados à gastronomia somados à intensa agenda das comemorações do Aniversário do Brasil.

Estabelecimentos interessados deverão realizar a inscrição até o dia 14 de março de 2022. O link com o regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis na bio do instagram do Festival @raizesdeportoseguro. Ao participar, o restaurante terá acesso a diversos benefícios, dentre eles mentorias exclusivas, oferecidas pelo Sebrae e Senac.

O 2° Festival Raízes de Porto Seguro é uma realização da Abrasel Costa do Descobrimento e co-realização da Prefeitura de Porto Seguro, Senac e Sebrae e conta ainda com o apoio institucional da ABIH.

AGENDA:

Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro – 2022 | Gastronomia, História e Cultura

Onde: Porto Seguro, Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraíva (BA)

Quando: 12 a 30 de abril de 2022

Inscrições: 21 a 14 de março

Link e Regulamento: bio do instagram do evento @raizesdeportoseguro

Realização: ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Correalização: Prefeitura de Porto Seguro através da Secretaria municipal de Turismo, SEBRAE e SENAC.

Apoio Institucional: ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hoteis