Inscrições para o Natura Musical estão abertas

Estão abertas a partir desta quarta-feira (17) as inscrições para mais uma edição do Natura Musical, que fomenta o trabalho de artistas brasileiros desde 2005, através da realização de editais. Os projetos podem ser inscritos até as 17h do dia 9 de setembro, no site edital2022.naturamusical.art.br

Neste ano, serão distribuídos R$ 6 milhões, sendo R$ 2 milhões para projetos em âmbito nacional, R$ 1 milhão para Minas Gerais, R$ 1 milhão para o Pará e R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Como acontece desde 2014, a Bahia também tem um edital exclusivo, que desta vez é de R$ 1 milhão.

É permitido inscrever para produção e lançamento de novos trabalhos, como álbuns, clipes, documentários, turnês, além de projetos de circulação e programação, que fomentem a experiência presencial de música ao vivo, como programações de casas de shows, festivais, mostras, residências, programações de instituições culturais.

Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding da Natura, falou sobre a participação da Bahia desde a criação do edital: “A Bahia deu um contorno muito contemporâneo sobre o que é nossa origem, nossa identidade, nosso jeito de ser brasileiro. Foram mais de 65 projetos baianos patrocinados até hoje, como o de Mateus Aleluia e Tincoãs, que são a base fundante de uma linguagem brasileira”. Fernanda cita ainda um trabalho recente, que já está gravado e será lançado em breve, que é uma parceria entre os baianos Russo Passapusso e a dupla Antonio Carlos e Jocafi.

Uma das novidades este ano é a inclusão da categoria Música Brasileira na América Latina, que busca conectar artistas e bandas que já possuem reconhecimento de crítica, público e mercado no Brasil com a cena de outros países, principalmente com os países da América Latina e que a Natura tem atuação como Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. “Nesta categoria, pretendemos criar diálogos com novas cenas e ritmos. Os artistas contemplados podem, por exemplo, realizar turnês pela América Latina”, destaca Fernanda.

Bahia

Desde que foi criada, a plataforma cultural Natura Musical já investiu mais de R$ 10 milhões no estado da Bahia, contemplando 67 projetos até o momento. Entre artistas consagrados destaque para projetos como o do Tincoãs, Mateus Aleluia, Margareth Menezes e Russo Passapusso, que lança novo projeto com Antonio Carlos e Jocafi.

A plataforma ajudou no processo de consolidação das carreiras de artistas baianos como Larissa Luz, Luedji Luna, Afrocidade e O Quadro. Entre os projetos de legado, destaque para Mestre Navegantes, Riachão, Aurino de Maracangalha, Ganhadeiras de Itapuã e Marujos Pataxó. Entre os festivais contemplados, estão Radioca e Pagode por Elas.

Serviço

Edital Natura Musical 2022

Inscrições, regulamento e conteúdos especiais

Inscrições abertas: de 17/8 até 9/9 (até às 17h, pontualmente) pelo site edital2022.naturamusical.art.br.

Para tirar dúvidas:

Instagram: @NaturaMusical

Facebook: Natura Musical

Twitter: NaturaMusical