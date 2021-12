Inscrições para o primeiro leilão de 2022 do Detran-BA já estão abertas

Giro no Mundo



Publicado em 23 de dez de 2021 e atualizado às 16:39

Serão leiloados 247 lotes de veículos conservados e sucatas aproveitáveis acautelados em três municípios baianos e os detalhes do Edital já podem ser consultados no site www.detran.ba.gov.br, na aba “leilões”. Os interessados têm até o dia 04 de janeiro de 2022 para fazer os lances, através do site do leiloeiro cadastrado: www.hastaleiloes.com.br , onde estão expostas as fotos e mais informações sobre os lotes.

“Para o cidadão, é uma chance diferenciada de iniciar o ano com um carro em bom estado, principalmente neste momento de alta da inflação e crise econômica. Por isso, esperamos uma grande participação de público.

Temos, como exemplos de oportunidade, o lote 028 de Senhor do Bomfim, veículo modelo GM Vectra SD, ano 2009, com lance inicial de R$ 2.900,00. O leilão acontece como as últimas edições, no formato online”, ressalta a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, acrescentando que o leilão desafoga os pátios e contribui para a preservação do meio ambiente.

Os veículos conservados e as sucatas de veículos estão à disposição para visitação nos pátios nas cidades de Conceição do Coité, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas nos cinco dias úteis que antecedem a data de fechamento do leilão, de 27/12/2021 a 03/01/2022, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, nos endereços:

Conceição do Coité

Rodovia BA120, s/n, Santa Rosa.

Senhor do Bonfim

Rodovia Lomanto Júnior, s/n, km 130, BR 407.

Teixeira de Freitas

Avenida Pedro Alves Santos, nº 1317, Nova Jerusalém.

Para as visitações, será necessário apresentar a carteira de vacinação contra a Covid-19.

ASCOM – Assessoria de Comunicação do DETRAN-BA