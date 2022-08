Inseminação caseira: Homem que doou sêmen mais de 100 vezes nota semelhança entre crianças

Ao Estadão, um corretor de imóveis revelou ter ultrapassado os três dígitos na quantidade de “positivos”. Isso, na linguagem da inseminação caseira, significa que ele já doou o sêmen para mais de cem pessoas, e tem, pelo menos, cem filhos biológicos.

As crianças, espalhadas em vários estados do País, têm as fotos publicadas em um grupo no Facebook, no qual as mulheres que engravidaram com o sêmen doado conseguem conversar. “Elas são parecidas”, diz o corretor ao jornal.

Desde que viu o pedido de um casal de mulheres que não tinha condições de pagar pela fertilização, em 2017, ele realiza as doações. Segundo ele, apesar de tentar se “aposentar”, não consegue. “Não deixam parar.”

A ligação entre ele e as mulheres é feita pelas redes sociais, e ele diz não cobrar nada além do custo do deslocamento

Às mulheres, ele só pede que informem se a inseminação deu certo e não espera vínculo com as crianças: “Às vezes me mandam fotos, agradecendo. É gratificante, mas não tenho contato.”