Inspetoria de Eunápolis recebe 11º Congresso Estadual de Profissionais

Promovido pelo Crea-BA, acontece no próximo dia , mais um encontro microrregional do 11º Congresso Estadual de Profissionais. Este ano o CEP tem como tema central ” Desenvolvimento Nacional com Implementação de Políticas Públicas para a Engenharia, a Agronomia e as Geociências”. Faça sua inscrição no link

Na oportunidade, os profissionais poderão discutir propostas, políticas, estratégias, planos e programas de atuação, visando uma maior integração dos profissionais e entidades do Sistema Confea/Crea com a sociedade. O evento acontece a partir das 18h30, no auditório 1 da Unopar.

Para os inspetores de Eunápolis, o encontro é fundamental para o estreitamento de laços entre os profissionais da localidade, além de colocar em pauta melhorias em prol da temática base do evento regional. Segundo o inspetor-chefe, Murilo Carmo, essa é uma oportunidade de debater assuntos relevantes para o desenvolvimento da região. “Diálogo e alinhamento com a fiscalização e o administrativo são contribuições importantes que a Inspetoria de Eunápolis tem a fazer”, pontuou.

Para ele, a atual gestão tem feito toda a diferença no que diz respeito às demandas do Crea no município. “A representatividade dos inspetores é ótima. Temos fácil acesso e diálogo com todos do Crea-BA”, finaliza.

Saiba mais – Em Eunápolis, as atividades tecnológicas relacionadas às Engenharias Civil e Agronômica são as que mais se sobressaem. Vale destacar que, atualmente, o Crea-BA tem aproximadamente 1.650 profissionais e 560 empresas registradas. A Inspetoria de Eunápolis está situada na Rua Dr. Gravatá, nº 46, Sala 104, Centro. Compõe a repartição os funcionários do Crea Anderson da Silva Macedo (assistente administrativo) e Erisvaldo Silva (fiscal), além dos inspetores Murilo Carmo e Cristovaldo Santos.

Vale destacar que os eventos microrregionais da Bahia serão realizados até o dia , terminando pela Inspetoria de Vitória da Conquista. Após o debate, as proposições serão sistematizadas de acordo com metodologia própria e encaminhadas à etapa seguinte, conforme o cronograma estabelecido.

Alan Nogueira