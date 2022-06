Inspirado, Messi faz cinco e Argentina atropela a Estônia em amistoso

Lionel Messi teve mais uma de suas atuações de gala neste domingo. Com incríveis cinco gols marcados, o camisa 10 liderou a vitória da Argentina sobre a Estônia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. A partida, disputada em Pamplona, na Espanha, terminou em vitória por 5 a 0 para os argentinos.

O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos de bola rolando na primeira etapa, em cobrança de pênalti de Lionel Messi para inaugurar o marcador.

As redes só voltaram a balançar no final da etapa. Aos 45 minutos, Messi recebeu bom passe de Papu Gómez para, pelo lado direito da grande área, se livrar da marcação e bater bonito, vencendo o goleiro.

Agora no segundo tempo, Julián Alvaréz, com a bola na meia lua, serviu o lateral Molina, aberto pelo lado direito. De primeira, o jogador cruzou para Messi, entre a marcação, finalizar às redes.

Não parou por aí. Mais tarde, aos 25, a Estônia cometeu falta no meio-campo e parou o jogo, porém, ao ver que Messi conseguiu o domínio, o juiz deu a vantagem. Assim, o argentino partiu de frente para o goleiro e deixou seu quarto.

Ainda teve espaço para o craque deixar seu quinto, agora aos 31. Após bate-rebate na grande área, o camisa 10 apareceu bem no rebote para sacramentar o atropelo argentino com seu quinto gol.

Desta forma, a Argentina encerra sua participação nesta data Fifa com duas vitórias em dois jogos, já que, antes, a seleção de Messi venceu a Itália por 3 a 0 para garantir a taça da Finalíssima.