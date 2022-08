Inspirados em Isis Testa: seis microfones infantis para os pequenos

Isis Testa foi a campeã da sétima temporada do The Voice Kids, da Globo. Do time da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, a menina se consagrou com pontuação de 43,65% na votação. Ao som de Pensa em Mim, de Leandro e Leonardo, Isis disputou com Isadora Pedrini e Mel Grebin, do grupo de Carlinhos Brown e Michel Teló, respectivamente.

Atento à pegada musical, o Metrópoles elencou seis opções de microfones infantis a fim de explorar o talento vocal das crianças. Além de ser possível chamar pai, mãe e irmão para a brincadeira.

Atenta à vitória de Isis Testa no The Voice Kids 2022, seleção traz microfones infantis para os mirins explorarem a vozIsis Testa Isis Testa tem 10 anos de idade e nasceu no interior de São Paulo, mas reside atualmente em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao longo do programa, ela nunca escondeu a admiração que tem pela cantora norte-americana Beyoncé. Segundo a vencedora do The Voice Kids 2022, Beyoncé é uma referência musical, que desafia a voz dela.

A seleção de itens traz opções diversificadas, com modelos que contemplam pedestal, ou não, bem como diferentes funções. Confira!

Microfone de karaokê bluetooth sem fio, da Huxspoo R$ 69,90Comprar Microfone infantil, da Pais & Filhos R$ 119,67Comprar Microfone fabuloso Barbie, da Fun R$ 173,29Comprar Microfone pedestal infantil, da DM Toys R$ 124,80Comprar Motown Magic, da Move2Play R$ 378Comprar Microfone infantil brinquedo pedestal Karaokê Mp3 R$ 79,97Comprar