INSS começa a pagar hoje décimo terceiro antecipado

O INSS inicia nesta segunda-feira (25) o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13° salário de aposentados e pensionistas.

A liberação acontece até o dia 6 de maio e leva em conta o final do cartão do benefício. Nesta segunda-feira (25) recebe quem tem final do benefício 1, na terça, 2, na quarta-feira , 3 e assim por diante.

Essa primeira parcela traz 50% do valor integral, enquanto a segunda desconta parte do imposto de renda.

Nesse primeiro momento recebe quem ganha um salário-mínimo, ou seja, mil 212 reais. A partir do dia 2 de maio, quem recebe acima desse valor.

Os depósitos da próxima parcela vão ser entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

A gente lembra que o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas acontece normalmente em agosto e novembro.

Por lei, não têm direito ao 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais. Por isso, o número de benefícios com o 13º salário é menor do que o número total de benefícios pagos pelo INSS.

Segundo o governo, a antecipação é uma forma de minimizar ainda os reflexos da pandemia de covid-19. Serão injetados mais de 56,7 bilhões de reais na economia do País.

A consulta aos pagamentos está disponível nos celulares, no aplicativo “Meu INSS” e no site portal gov.br/meuinss

