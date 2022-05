Instagram apresenta problemas nos filtros e usuários buscam Snapchat

Os filtros do Instagram se tornaram indispensáveis para inúmeros usuários da rede social de fotos. Tanto que o nome da plataforma foi parar nos Trending Topics do Twitter, que mostra os assuntos mais comentados naquele momento, por conta de um problema nesse recurso. Foram mais de 40 mil menções, até o momento, sobre o “bug” nos filtros.

Em contrapartida, o Snapchat, que se destacou com fotos temporárias e com inúmeros filtros, foi muito citado e também chegou aos TTs da rede social do passarinho azul. Confira algumas reações sobre o assunto.



Instagram-Filtros-SnapChat-7 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat-6 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat-5 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat-4 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat-3 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat-8 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Instagram-Filtros-SnapChat-2 Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Reprodução/Twitter

Diversas pessoas perceberam que se tratava apenas de uma instabilidade no aplicativo e alertaram os mais desesperados com o assunto. “O Instagram não tirou o efeito, c*****. É atualização, está dando instabilidade no app. Pelo amor de Deus, tag importante para subir e fica essa frescura”, se revoltou um perfil. “Desinstalei o Instagram e instalei dnv, aí os filtros voltaram”, disse outra.

Os filtros chamaram a atenção, mas foram as únicas reclamações. Algumas pessoas também relataram que a área de mensagens estava toda preta, o que impossibilitou conversas via aplicativo.

